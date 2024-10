Il parlamentare del Pd Silvio Lai attraverso una nota ha voluto denunciare i tagli fatti dal Governo al fondo 2024 destinato alle università.

In particolare, il senatore ha denunciato quanto avvenuto per gli atenei sardi che in totale hanno avuto un taglio delle risorse di oltre 6 milioni di euro, al di sopra della media nazionale. 4 milioni in meno per Cagliari e 2,3 invece per Sassari.

“In Sardegna il taglio è di 3.987.785 per Cagliari – spiega Lai – che scende del 3,13% passando da 127 milioni a 123, e di 2.239.221 per Sassari con un taglio del 3,10% rispetto al 2023 con il finanziamento che passa da 77 milioni di euro a 74 milioni di euro per il 2024.

Si tratta di un taglio molto pesante per le università in generale, in un momento nel quale sarebbero richieste risorse aggiuntive e non inferiori con le sfide tecnologiche che attendono la nostra società – continua il deputato Dem della commissione bilancio – e molto più pesanti per l’isola dove già la Regione è chiamata a finanziare ampiamente il bilancio accademico.”

“In Sardegna il taglio è superiore alla media di oltre il 50% e questo comporterà effetti sulla qualità della didattica come sugli adeguamenti stipendiali attesi e non del tutto compresi all’interno del FFO, chiederemo di accedere ai documenti che hanno portato a questo taglio superiore alla media nazione per capire – conclude Lai – se ci sono motivazioni valide dopo le battaglie fatte nel 2015-2016 per rivedere alcuni criteri che penalizzavano le accademie isolane nella ripartizione”.

