Movimento 5 stelle, dura replica a Solinas: “Pontifica dopo 5 anni di scandali”

Non si è fatta attendere la risposta del Movimento alle parole dell'ex presidente: "Noi non prendiamo lezioni da chi ha devastato la Sardegna"

Non si è fatta attendere la replica del Movimento 5 Stelle alle parole dell’ex presidente della Regione Solinas, che in una intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo si è duramente scagliato contro l’attuale presidente Alessandra Todde.

Il Movimento pentastellato ha rimarcato gli errori compiuti dal leader del Partito Sardo d’Azione quando si trovava a capo del governo regionale: “Le dichiarazioni dell’ex presidente Christian Solinas lasciano senza parole. Dopo cinque anni segnati da scandali, inefficienze, impugnative e abbandono del bene pubblico, oggi si permette persino di accusare chi, con serietà e trasparenza, sta provando a ricostruire ciò che lui ha distrutto”.

“Solinas non si è mai dimesso – si legge sempre nella nota dei 5 stelle – nemmeno quando sarebbe stato doveroso: non dopo il vergognoso pranzo di Sardara, organizzato in piena zona rossa durante la pandemia mentre i cittadini sardi erano chiusi in casa, non dopo gli avvisi di garanzia ricevuti per vicende personali, non dopo le ripetute ‘sfiducie a parole’ arrivate dalla sua stessa maggioranza, fino all’ultimo giorno di legislatura. E non si è dimesso nemmeno dopo aver collezionato un vero record di leggi impugnate dal Governo, ben 21, di cui la Corte Costituzionale ha confermato l’illegittimità in 19 casi”.

Dopo aver elencato tutti gli errori, il partito passa all’attacco: “Con quale coraggio quindi rinfaccia alla giunta Todde di avere dei conti in sospeso con lo Stato? Parla di trasparenza, lui che ha guidato un’amministrazione ricordata per clientelismo, nomine discutibili e un vero e proprio sistema di tutela degli amici che ha bruciato milioni di euro dei sardi in consulenze, incarichi, sprechi e mancati investimenti”.

“Solinas oggi accusa e pontifica – scrivono i 5 stelle sardi – ma dimentica il disastro che ha lasciato dietro di sé. Noi non prendiamo lezioni da chi ha devastato la Sardegna, pensando solo ai propri interessi e danneggiando irreparabilmente i cittadini e il territorio”.

Infine il comunicato si conclude così: “La giunta Todde è al fianco di chi lavora ogni giorno per restituire dignità, legalità e sviluppo alla nostra isola. Il tempo della loro propaganda è finito. Torniamo a parlare alle persone tutelando il bene comune”.

