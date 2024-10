Il capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico è stato recentemente arrestato per associazione a delinquere e ora gli inquirenti stanno ponendo al vaglio le intercettazioni, in cui è venuto fuori anche il nome del calciatore sardo Nicolò Barella.

La procura ha analizzato una conversazione avvenuta il 26 maggio del 2023 con Marco Materazzi, in cui come riporta la stessa procura, Ferdico: “Ha affermato di aver incontrato Calhanoglu e Barella, per parlare delle criticità sorte per la vicenda dei biglietti della finale di Champions League, e avrebbe appreso perfino le lamentele del calciatore turco per il comportamento della società interista”

Nel corso delle precedenti intercettazioni è stato fatto riferimento anche al tecnico Simone Inzaghi e all’ex difensore dei nerazzurri Skriniar, ma nessuno dei giocatori o dirigenti è stato iscritto sul registro degli indagati.

