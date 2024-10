Continua a far discutere la legge che permetterebbe l’avvio all’iter per l’ottenimento dell’autonomia differenziata. E’ stata fissata per il prossimo 12 novembre l’udienza pubblica sulla legittimità costituzionale della legge.

La discussione era stata sollevata dalla regione Puglia e dalla regione Toscana. Successivamente seguirà, alla scadenza dei termini, prevista per l’8 ottobre, la fissazione della discussione riguardo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sardegna e dalla Campania, sempre per la data del 12 novembre.

