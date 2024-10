Roberto Piccoli è diventato subito uno dei protagonisti di questo Cagliari. Capocannoniere della squadra, ha già preso parte a 3 gol e 1 assist, considerando sia il campionato che la Coppa Italia.

Così per lui ha speso delle belle parole il noto giornalista sportivo Riccardo Trevisani, durante il podcast “Fontana di Trevi” in onda sul canale di Cronache di Spogliatoio: “Piccoli è un primo Vieri che calcia di destro. Ha la stessa fisicità, stessa grinta, e la stessa “grezzeria” di partenza”.

Un paragone forse azzardato, ma poi il giornalista chiarisce: “Se gli va di lavorare come ha lavorato Vieri in carriera ha tutte le potenzialità per diventare un bomber. Non so se diventerà cosi, non so se avrà quella forza, ma io vedo in Piccoli un giocatore che sa fare gol di testa, di piede, sa far gol in profondità, sa far gol da opportunista. A me piace tanto”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it