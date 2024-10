Una cena tra ex 007 ma non solo: ad Hammamet erano presenti anche l’ex carabiniere Giuseppe Maio, per tanti anni di stanza ad Alghero, e l’ex poliziotto sardo Ivo Spanu.

I due hanno appunto preso parte ad una cena nella località tunisina insieme ad altre sette persone: almeno in quattro sono rimasti intossicati e Maio sarebbe morto subito. Si ricerca la causa, ma secondo le autorità tunisine la colpa sarebbe stata di un liquore fatto in casa.

La polizia giudiziaria di Hammamet ha dunque aperto un’inchiesta per verificare quanto avvenuto ormai una settimana fa e ora si attendono i risultati dell’autopsia, poi la salma potrà fare ritorno ad Alghero.

Giuseppe Maio aveva 62 anni ed era originario di Messina ma per circa 30 anni aveva prestato servizio ad Alghero. Secondo le fonti, si recava spesso ad Hammamet anche con la famiglia per godersi le vacanze.

