La giornata di domani, 3 ottobre, sarà fortemente caratterizzata dai temporali per gran parte della Sardegna. Per questo motivo, la protezione civile ha deciso di diramare un bollettino di allerta meteo di criticità ordinaria che riguarderà diverse zone.

In particolare, si tratta dell‘Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro. Non è stata invece diramata l’allerta per il cagliaritano, ma il comune ha invitato a prestare la massima prudenza, soprattutto in riferimento alla zona di Pirri.

Il servizio di protezione civile infatti ha diffuso un avviso in cui invita ad evitare di parcheggiare le auto nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

