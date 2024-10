Gravissimi ritardi per conoscere l’esito di un esame istologico nel Policlinico Universitario di Monserrato: l’allarme è lanciato da Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme ODV”. Facendosi carico delle preoccupazioni e lamentele espresse ripetutamente all’associazione da pazienti con tumore al seno, e non solo.

“Tempi dilatati, in alcuni casi, fino a 90 giorni compromettono non solo la qualità della vita di chi deve affrontare la tortuosa strada per sconfiggere un tumore, ma moltiplicano i tempi delle cure e rischiano di condizionarne l’esito. Una situazione che richiede un immediato intervento per ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza”.

Caligaris spiega che “aspettare l’esito di un qualunque esame diagnostico genera uno stato di ansia che si ripercuote sulla vita quotidiana dei/delle pazienti determinando crisi di panico e disturbi del sonno e del comportamento. Condizioni che gravano sulla famiglia, sui partner e, in particolare, sui figli e figlie minori, molto fragili nella relazione affettiva. L’attesa inoltre incide pesantemente sul protocollo di cura e sulle possibilità da parte dei medici di essere conformi ai principi di appropriatezza. Presupposti indispensabili per una corretta condotta clinica che tuteli la/il paziente e le sue aspettative di vita”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it