Nella giornata odierna si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi per la Via (Valutazione Impatto Ambientale) relativa al nuovo Stadio di Cagliari.

Nelle tre ore di riunione sono emerse chiaramente due posizioni contrastanti. Da un lato la richiesta di nuovi approfondimenti sul progetto. Dall’altra la necessità di Comune e del Cagliari Calcio di imprimere una svolta all’iter d’approvazione.

“Nel corso della riunione sono stati analizzati tutti i punti relativi ai più dei mille elaborati tecnici del progetto. La conferenza si è chiusa con la decisione che la Regione trasmetterà al Comune il verbale della seduta, contenente l’elenco delle osservazioni. La stessa Amministrazione e il Cagliari Calcio, come proponenti, auspicano che la trasmissione del verbale arrivi nel più breve tempo possibile. Tutti i tecnici di entrambe le parti sono comunque già al lavoro per gli approfondimenti richiesti per favorire il più possibile un’accelerata dell’iter”.

Ora c’è attesa per la seconda conferenza dei servizi che permetterà, secondo quanto si auspicano le parti in causa, il definitivo via libera al progetto. Coi lavori per il nuovo stadio da 28 mila posti che potranno iniziare a metà 2025.

