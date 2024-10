“La vita è una pagaiata, si va avanti sempre” è il motto delle ragazze della Karalis Pink Team che nella sala consiliare del Palazzo Civico di via Roma a Cagliari hanno festeggiato i dieci anni di attività dell’associazione.

Guidate dalla Presidente Diana Sechi, le componenti della squadra di Dragon Boat hanno presentato le iniziative future: saranno impegnate in un ricco programma di sensibilizzazione e prevenzione sul tema del tumore al seno.

“Accogliervi in una sala istituzionale – ha commentato il Presidente Marco Benucci – è naturale perché voi stesse siete diventate un’istituzione. Da dieci anni aiutate le donne che hanno dovuto combattere contro un tumore al seno per cercare di far ritrovare loro il benessere psico-fisico. Non posso che ringraziarvi, a nome di tutta l’Amministrazione, per quello che fate”.

“Questa – ha aggiunto l’Assessore allo sport Giuseppe Macciotta – non è una ricorrenza qualunque perché la vostra attività, il significato di quello che fate, e l’esperienza della quale siete portatrici, da un connotato umano sportivo e di solidarietà particolare a questa manifestazione. Siete l’esempio di come questa malattia tremenda che sta falcidiando le nostre vite e che sembra non avere mai fine, si possa vincere. La vita ha vinto e continuerà a vincere con il messaggio che voi portate avanti, rispetto al quale l’amministrazione vi è davvero vicina”.

