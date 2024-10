Un nubifragio si è abbattuto su Sassari dalle prime ore del mattino, causando l’allagamento di molte strade, di fatto paralizzando gran parte della città. Alle 10.20, su disposizione del sindaco Giuseppe Mascia, è stato istituito il Coc (centro operativo comunale).

In circa quattro ore sono stati compiuti oltre 30 interventi.

Sono stati impegnati nelle attività per affrontare le situazioni critiche legate al maltempo 44 tra ufficiali e agenti di polizia locale, 5 tra funzionari e operatori della Protezione civile comunale, dieci volontari delle associazioni di protezione civile (Misericordia, New life, Sassari Soccorso) e un equipaggio della compagnia barracellare.

Nel corso della mattinata numerose vie sono state chiuse dalla polizia locale per motivi di sicurezza. Gli allagamenti si sono espansi ovunque, con cedimenti di terrapieni e manto stradale.

La pioggia caduta stamattina, quantificata in oltre 55.6 mm, è un evento eccezionale: in Sardegna le precipitazioni medie sulla base del dato storico sono di circa 800 mm/ anno, ossia 66,6 mm di pioggia al mese.

Le caditoie non sono state in grado di far fronte alle forti precipitazioni, nonostante dal 1 ottobre sia attivo il servizio di raccolta foglie, con interventi suppletivi nelle vie alberate.

