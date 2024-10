I gruppi consiliari della Minoranza hanno abbandonato i lavori delle Commissioni IV e V in seguito al blitz della Giunta Todde che, con una serie di ‘emendamenti fiume‘, avrebbe stravolto il testo della legge sulle Aree idonee.

Lo sostiene il gruppo di Fratelli d’Italia con una nota.

“La richiesta di una sospensione per poter esaminare il testo di una proposta così delicata e importante per il futuro dell’Isola è stata brutalmente respinta dai consiglieri della maggioranza. Richiamati all’ordine dalla presidente Todde, hanno cercato la più comoda delle scorciatoie per evitare di affrontare le questioni poste dalla ‘legge Pratobello’ e dalle opposizioni, i cui emendamenti sono da considerarsi inutilizzabili per i lavori delle Commissioni congiunte”.

Sono oltre mille gli emendamenti presentati al ddl 45 della giunta sulle aree idonee a ospitare impianti da energia rinnovabili. Tra questi c’è un correttivo molto corposo dell’esecutivo che di fatto riscrive il cuore della norma. La maggioranza vuole accelerare e ora si trova sola a proseguire l’esame dei correttivi.

