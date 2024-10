Il chirurgo senologo dell’Aou di Cagliari Massimo Dessena, ha spiegato la situazione attuale, in Sardegna e in Italia, riguardante i tumori al seno.

“Oggi, la terapia chirurgica, per tumori in fase iniziale registra altissime percentuali di guarigione, più del 90%, cifra che riguarda i tumori molto piccoli e diagnosticati in fase precoce grazie a efficaci programmi di screening”, spiega il dott. Dessena.

“Queste possibilità sono connesse all’attenzione che la paziente adotta nella prevenzione della patologia. È consigliabile, infatti, per tutte le donne dai 40 anni in su di sottoporsi con regolarità a una mammografia“.

“Nel centro di Senologia chirurgica del Policlinico Duilio Casula annualmente, vengono eseguiti anche interventi per patologia benigna in day-surgery, 1.500 prime visite e oltre 200 biopsie eco guidate e le pazienti entrano in sala dopo poco più di un mese dalla diagnosi”.

