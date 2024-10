Il primo cittadino di Assemini Mario Puddu, commenta con sdegno l’atto vandalico che ha portato alla distruzione della sedia posta nel paese come installazione d’arte.

“Abbiamo quasi finito gli aggettivi per i responsabili di gesti così idioti e inutili. Aggettivi che calzano benissimo anche, e soprattutto, nei confronti dei responsabili”, ha dichiarato il sindaco.

“La sedia vandalizzata si trova in Corso Asia, apparteneva ad una installazione d’arte comprendente anche il murale accanto e faremo in modo di ripristinarla. Per i responsabili (che sono una minoranza nella nostra Comunità, è bene sottolinearlo), ormai ho perso le speranze”.

