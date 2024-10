Alessia Orro punta alla vittoria del campionato. Lo ha dichiarato durante una lunga intervista con Sportweek che la propone come personaggio della settimana. Dopo la conquista dell’oro olimpico, punta chiaramente a mettere in bacheca anche una stella.

“Sarà un campionato molto difficile perché con Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club giochiamo ogni due giorni: faremo fatica a riposare. Si rischia di perdere punti contro club di bassa classifica. L’oro olimpico non mi basta, non mi accontento, ora sogno di vincere il mio campionato”

