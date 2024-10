“Se si fosse proceduto con il vecchio progetto della nostra precedente Giunta, anziché avere la malsana idea di presentare un nuovo progetto arrivando a cifre faraoniche, noi oggi avremo avuto sicuramente un nuovo stadio“.

Senza molte mezze misure, il presidente del Consiglio Comunale di Cagliari Marco Benucci risponde alle accuse avanzate dal centrodestra (e dal consigliere comunale di opposizione Roberto Mura) in merito ai ritardi sul nuovo stadio.

“Invito gli esponenti politici e non, che amministravano la Regione ed il Comune fino a qualche mese fa, e lo hanno fatto per 5 anni, ad avere l’onestà intellettuale di non attribuire le colpe del ritardo di realizzazione al Consiglio Regionale, né tantomeno al nostro Consiglio Comunale” aggiunge il presidente dell’aula consiliare di Cagliari.

Benucci ha ribadito l’intenzione del Comune e del Cagliari Calcio di avanzare velocemente verso la realizzazione del nuovo impianto.

“La conferenza di servizi che si è tenuta in regione nei giorni scorsi elaborerà un documento sui dubbi, sulle prescrizioni e le criticità legate al progetto al quale i nostri uffici comunali risponderanno prontamente punto per punto”.

