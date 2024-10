Un brutto episodio conclusosi con un lieto fine ad Escolca: un uomo molto malato, residente nelle campagne del paese, non riusciva ad attaccare il contatore della corrente che lo aveva lasciato senza luce e connessione internet.

L’uomo si è rivolto ai carabinieri per potergli venire in soccorso, in preda al panico. Le forze dell’ordine sono giunte immediatamente presso l’abitazione e hanno aiutato l’uomo a riattaccare il contatore elettrico.

L’uomo, impossibilitato a muoversi e con il contatore posto a 100 metri dall’abitazione, è stato soccorso dai carabinieri della compagnia di Gergei.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it