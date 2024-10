Circa 2000 piante di cannabis indica, con una percentuale di principio attivo altissima, pari al 22%, sono state poste sotto sequestro a Benetutti da parte della Polizia.

L’affittuario del terreno è stato colto in flagranza di reato ed è scattato l’arresto. Al momento del controllo, all’interno un capannone, si trovavano circa 900 piante di marijuana poste ad essiccare con l’utilizzo di specifici ventilatori termici, e, in un campo nelle vicinanze, risultato sempre nella disponibilità dell’arrestato, altre 1100 piante pronte per la raccolta.

L’uomo arrestato è stato condotto nel carcere di Nuoro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it