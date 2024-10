Ieri in tarda serata a Olbia ha avuto luogo una rissa furibonda in pieno centro storico, in via Ferracciu.

Sul posto è stato immediato l’intervento della polizia locale e del 118. Secondo quanto emerso, una persona è stata colpita alla testa e per questo trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. Ad ogni modo, non sarebbe in gravi condizioni.

Restano ancora da chiarire le dinamiche della colluttazione, su cui si potrebbe far luce nelle prossime ore.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it