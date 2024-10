Metti un pranzo assieme a una popstar mondiale della musica: tutti pazzi per la cantante americana Kesha, che in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna e in particolare a Cagliari.

Conosciuta per le hit Right Round, Tik Tok, Die Young, e Take It Off, la cantante ha pranzato in questi giorni in un ristorante a Giorgino, come testimoniato sul suo profilo Instagram e confermato da alcuni scatti dei presenti.

Vestita con un maglioncino a maniche corte a lupetto e dei jeans, si è fatta notare particolarmente per la borsa con su scritto “b**ch”. A fine pranzo, tutto lo staff del locale ha voluto fare una foto con lei e anche alcuni clienti.

Il momento è stato immortalato con un video, che ha girato sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IntrashTtenimento 2.0 (@intrashttenimento2.0)

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it