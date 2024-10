Incidente tremendo ieri serata a Cagliari poco dopo le 19. Un’anziana è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada in viale Ciusa e l’impatto è stato molto violento. La donna ha sbattuto la testa riportando un forte trauma cranico.

Immediato l’intervento del 118 che l’ha trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi.

