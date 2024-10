Alghero avrà dei voli in continuità territoriale per Roma e Milano: Ita Airways si è candidata per entrambe le tratte, mentre Volotea solo per la capitale. Una buona notizia che scongiura così l’isolamento della cittadina dalle principale rotte aeree nazionali.

Soddisfatti i sindacati, che da tempo chiedevano interventi affinché si evitasse un disastro per lo scalo algherese.

Elisabetta Manca, segretaria regionale Uiltrasporti Sardegna. “Apprendiamo con estremo favore la notizia che ben due compagnie abbiano presentato offerte per coprire le rotte in continuità dallo scalo di Alghero: questo dimostra che con un maggior numero di risorse messe a disposizione su questo scalo, il Riviera del Corallo resta appetibile esattamente come gli altri due aeroporti sardi”.

Gianluca Langiu, segretario regionale Fit Cisl. “La prima positiva notizia è che abbiamo scampato l’isolamento di Alghero, anche grazie all’impegno dell’assessorato dei Trasporti che ha aumentato la capienza finanziaria del bando per la continuità. Tutto ciò vale per i prossimi dodici mesi, ma è chiaro che già da oggi occorre lavorare per la stesura di un nuovo modello, che deve esser reso più appetibile per i vettori. La Sardegna non può costantemente ricorrere a correzioni dell’ultimo momento”.

