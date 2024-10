Un nuovo robot per la chirurgia multidisciplinare mininvasiva arricchisce la dotazione tecnologica dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Si tratta del Da Vinci Single Port (Sp), un’avanguardia tecnologica nella chirurgia mininvasiva.

Il macchinario nei giorni scorsi è stato utilizzato per la prima volta a Sassari con successo, per eseguire tre delicati interventi chirurgici: due prostatectomie radicali e una cistectomia radicale.

L’Aou di Sassari è uno dei pochi centri in Italia a disporre di questo modello di robot. Sono solo otto quelli installati in Italia, 16 in tutta Europa e solo uno in Sardegna.

Il Da Vinci SP rappresenta un’innovazione cruciale nel campo della chirurgia mininvasiva, specialmente per le patologie urologiche.

Ma il robot sarà utilizzato anche per la chirurgia generale e toracica, chirurgia maxillofacciale, senologica, ginecologica e otorinolaringoiatrica. A differenza delle versioni precedenti, che richiedevano fino a sei accessi chirurgici tramite piccoli fori nell’addome, il nuovo sistema robotico si distingue per l’utilizzo di un unico accesso, riducendo così l’invasività dell’intervento.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it