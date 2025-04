Grande traguardo al Businco: eseguita la prima terapia Car-T

All’Ospedale Businco è stata eseguita la prima terapia con linfociti T ingegnerizzati su un paziente affetto da Linfoma Non Hodgkin aggressivo, che si era mostrato refrattario a precedenti terapie effettuate.

“Le terapie Car-T rappresentano un approccio innovativo e personalizzato, mirato a potenziare il sistema immunitario del paziente per riconoscere e distruggere le cellule tumorali – Ha commentato il Prof. Giovanni Caocci – In questo trattamento, i linfociti T del paziente vengono prelevati dal sangue, successivamente modificati geneticamente in laboratorio e infusi nuovamente nel corpo del paziente, per attivare una risposta immunitaria contro il tumore.”

La risposta clinica del paziente è stata positiva ed è stato successivamente dimesso in buone condizioni. D’altra parte, verrà monitorato a lungo per valutare la stabilità dei risultati.

Si tratta di una terapia altamente innovativa, fino ad oggi disponibile solo presso alcuni centri specializzati della penisola, ma che ora è accessibile anche in Sardegna grazie all’accreditamento ottenuto dalla SC di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo dell’Ospedale Businco.

