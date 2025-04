Centro Hiv al San Giovanni di Dio: “Tanti disagi per i pazienti”

Il centro HIV dell’Azienda Ospedaliero universitaria di Monserrato è stato smantellato e trasferito nell’arco di 48 ore al San Giovanni di Dio. Senza che venisse fornita l’informazione adeguata ai pazienti. Lo denuncia l’associazione Lila.

Secondo il racconto, gli utenti stanno vivendo diversi disagi. In particolare legato al ritiro dei farmaci.

“Fino a ieri, i pazienti con HIV che si recavano a fare i controlli al Policlinico, potevano contestualmente ritirare i farmaci nella farmacia ospedaliera. Da oggi invece dovranno recarsi prima a ritirare la prescrizione al San Giovanni di Dio. Poi spendere un’altra mattinata per recarsi a Monserrato alla farmacia ospedaliera. Con tutti i problemi di orari di accesso e flessibilità che quest’ultima ha sempre mostrato”.

Per questo, i lavoratori rischiano di venire penalizzati dalla decisione.

“Una persona che lavora in proprio perderà due giorni tra visita e ritiro farmaci, così come il dipendente che dovrà assentarsi più volte e avrà bisogno di chiedere permessi. Oppure ancora peggio un lavoratore in nero senza diritti che pur di non rischiare di perdere il lavoro, rinuncerà ad andare a ritirare i farmaci interrompendo la terapia. Per non parlare di pazienti invalidi sottoposti due volte allo spostamento“.

L’associazione chiede che l’Azienda torni sui propri passi. E garantisca almeno il ritiro dei farmaci nella stessa sede in cui il centro è stato trasferito.

“La salute e il mantenimento in salute delle persone con HIV sono un bene prezioso per tutta la collettività. Di cui l’ Azienda sanitaria deve rispondere, facendosene garante”.

