Intervistata da due quotidiani nazionali, ma il tenore delle dichiarazioni è sempre lo stesso delle dichiarazioni già rilasciate ieri. Alessandra Todde è infuriata e non molla la presa su Beppe Grillo, con lo scontro tutto all’interno del Movimento 5 Stelle che in queste ore agita il partito.

“Evidentemente Beppe Grillo non ha letto la nostra legge regionale sulle aree idonee per le energie rinnovabili, altrimenti non avrebbe scritto quel post sulla Sardegna che vorrebbe il carbone. Da lui c’è solo un continuo antagonismo nei confronti del M5S” le parole di Todde intervistata dal Fatto Quotidiano.

“Gli riconosco il merito di aver incanalato il dissenso nelle istituzioni, negli anni scorsi – dice Todde parlando di Grillo – Ma ora non vuole capire che il Movimento è diverso, e che vuole scegliere cosa diventare. Lui guarda solo al passato, e non vuole che il M5S diventi adulto”.

Intervistata dal Corriere della Sera, Todde non si ferma. “Grillo ha fatto ciò che gli viene meglio: il comico. Ed è chiaro che non conosce la situazione della Sardegna”. E per quanto riguarda la sua passata presenza nel governo Draghi precisa: “Grillo non mi ha voluta da nessuna parte. La mia non è una critica a lui ma al modello a cui vorrebbe riportarci. Dobbiamo guardare avanti per costruire un nuovo M5S in cui i cittadini sono al centro del progetto. Lasciamo ad altri il ricordo del partito padronale”.

