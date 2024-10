Ancora tubature rotte a Cagliari e tempi d’attesa lunghissimi per le riparazioni. L’ultima segnalazione arriva da via Tel Aviv, dove in un palazzo è presente una copiosa perdita d’acqua che non viene sistemata da un mese.

“Siamo un mese che aspettiamo che intervengano. Il nostro condominio sarebbe dovuto intervenire per ripristinare una parte della tubazione, ma Abbanoa non si è presentata” fanno sapere i residenti. Il palazzo inoltre è sede di alcuni locali e la perdita sta causando disagi.

