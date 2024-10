Se ce l’hai contro lo odi, se ce l’hai in squadra non puoi non amarlo. Yerry Mina è sempre più l’idolo dei tifosi del Cagliari e domenica contro la Juventus, all’Allianz Stadium, è andato in scena l’ennesimo show del colombiano.

Sui social sono virali le immagini dell’esultanza al gol su rigore di Marin, quando i rossoblù sono andati a festeggiare vicino ai tifosi bianconeri e il difensore ne ha approfittato per fare un gesto con le mani a simboleggiare un quadrato.

Il gesto, come spiegato dallo stesso Mina a fine gara, era dedicato a Juan Cuadrado, suo connazionale che lasciò la Juventus in malomodo per approdare all’Inter, con i tifosi piemontesi che non la presero per niente bene.

Ma lo spettacolo è andato avanti anche nel dopo partita, quando Mina era in attesa dell’intervista a bordocampo con Dazn. Il giocatore, fischiatissimo dai tifosi bianconeri, ha iniziato a chiedere ironicamente agli spettatori se volessero la maglia, venendo portato via da un membro dello staff rossoblù sotto una bordata di insulti. Di certo a Mina non manca la personalità.

