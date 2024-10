Si è sentito male durante la notte, ma una volta portato in ospedale la sorpresa. La Polizia di Stato ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 33enne di origini nigeriane, finito al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari per un malore. Dai primi accertamenti sanitari, i medici hanno subito avuto il sospetto che l’uomo avesse ingerito delle sostanze illecite ed hanno subito allertato gli agenti.

Gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, giunti immediatamente sul posto, hanno avuto la certezza che si trattasse di droga dal personale sanitario, prima attraverso gli esami radiologici, poi dal successivo intervento chirurgico d’urgenza al quale è stato sottoposto il giovane. All’interno dello stomaco del nigeriano c’erano infatti ben 90 involucri contenenti circa 1 kg e 400 grammi di eroina.

A seguito dell’udienza di convalida, il gip ha applicato nei confronti del giovane nigeriano la misura della custodia in carcere, disponendo, viste le sue gravi condizioni di salute, il suo trattenimento presso lo stesso nosocomio dove si trova ricoverato.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it