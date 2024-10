Sono 53 gli imputati accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe ai danni dello Stato nell’ambito delle misure di sostegno al settore edilizio, il cosiddetto bonus facciate, per oltre 5 milioni di euro per lavori mai eseguiti o realizzati gonfiando le fatture.

Al via oggi, presso il Tribunale di Sassari, l’udienza in cui la pm Lara Senatore chiede per tutti il rinvio a giudizio.

Dinnanzi al gup, Gian Paolo Piana, gli avvocati difensori hanno chiesto che gli imputati siano sottoposti a esame o possano rilasciare dichiarazioni spontanee. Le due persone che avevano sporto denuncia dando il via all’inchiesta, padre e figlio, hanno chiesto di costituirsi parte civile.

