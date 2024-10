Secondo episodio di intossicazione da funghi in pochi giorni a Sassari. Un uomo di 40 anni si è presentato al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata con forti dolori allo stomaco, rivelando di aver ingerito dei funghi poche ore prima. I sanitari, con la consulenza dei micologi dell’Asl numero 1, hanno così trattato il paziente tenendolo in osservazione. A causare il malore nel paziente è stato l’Enteloma sinuatum, un fungo molto diffuso e che in Francia si è guadagnato l’appellativo di “le perfide”.

Si tratta del secondo episodio in pochi giorni dopo quello che ha riguardato una coppia di settantenni nel weekend. Il direttore generale della Asl di Sassari Flavio Sensi lancia un appello: “Rivolgetevi all’ispettorato micologico, un servizio gratuito che può salvare la vita” dice. “Con i funghi non si scherza, a causa di una leggerezza potremmo mettere a rischio la nostra vita e quella dei nostri cari. Rivolgetevi ai nostri micologi, esperti messi a disposizione della popolazione che, gratuitamente, forniscono una precisa e puntuale certificazione di commestibilità dei funghi”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it