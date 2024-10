Il Sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha scritto al Generale della Brigata Sassari Stefano Messina, dopo i due attacchi subiti dai “Dimonios” in Libano da parte degli israeliani.

“Lei ha la responsabilità della guida, ancor più drammatiche notizie giungono dal Medio Oriente. Gli attacchi perpetrati ieri e oggi anche contro la Base UNIFIL dall’esercito israeliano sono un gravissimo vulnus al diritto internazionale e, di fatto, compromettono la possibilità per il contingente italiano e degli altri Paesi a ciò incaricati dall’ONU di agire come forza di interposizione”, ha scritto il primo cittadino sassarese.

“Nel condannare fermamente l’azione intrapresa dallo Stato israeliano contro il contingente che agisce per mandato delle Nazioni Unite, desidero ancora una volta e con ancora maggior forza esprimere la vicinanza e il sostegno della Città di Sassari a Lei e alle donne e agli uomini della nostra Brigata impegnati in Libano, formulando l’auspicio che siano quanto prima ripristinare le condizioni perché possiate riprendere a operare a nome della comunità internazionale e in vista dei beni supremi della salvaguardia delle vite umane, della pacifica convivenza e della sicurezza internazionale”.

