Dai mille ai quattro mila euro per “aver ripetuto ostruito fisicamente il passaggio di un convoglio che trasportava componenti per le pale eoliche”: con questo motivo Bustianu Cumpostu, leader di Sardigna Natzione, è stato sanzionato.

Il caso è avvenuto lo scorso 15 luglio nel porto di Oristano. Un gruppo di manifestanti, tra cui Cumpostu, si era opposto al passaggio degli automezzi sdraiandosi per strada.

“Siamo stati sanzionati per aver difeso la nostra terra dalla devastazione energetica autorizzata dallo stato italiano. Non sono l’unico ad essere stato sanzionato, molti presidianti hanno ricevuto lo stesso verbale, anche i presidianti disabili ai quali va tutta la mia ammirazione e solidarietà, e non solo mia, a compensare quella non ricevuta da chi ritiene di difendere i diritti dei sardi dagli scranni del governo regionale”.

Come indipendentista, Cumpostu spiega che chiederà “la conversione della sanzione in giorni di detenzione, meglio galera che è più appropriato. Lo chiederò in lingua sarda naturalmente perché pur conoscendo l’italiano, per evitare di dire cose che mi potrebbero essere girate contro”.

