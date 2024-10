Il giornalista Fabrizio Biasin rivede Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari. Ma solo se dovesse occorrere realtà alle sorti dei rossoblù. Lo ha spiegato nel corso di “L’ascia Raddoppia”, podcast di Cronache di Spogliatoio.

“Un ritorno di Ranieri in una squadra di club? Dipende dalla situazione. Se stiamo parlando del Cagliari, ovviamente non auguro alla squadra di trovarsi in difficoltà, ma ipotizziamo che si ritrovi in una situazione critica, tanto da dover cambiare allenatore. Perché no? Ranieri andrebbe dove è stato bene e sarebbe una scelta sicura, perché sa come gestire certe situazioni. Potrebbe tornare utile”.

