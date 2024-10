Il sindaco Massimo Zedda ha lasciato la presidenza del Consiglio di indirizzo del Teatro Lirico di Cagliari e ha affidato l’incarico all’ex magistrato Mario Marchetti.

Il primo cittadino di Cagliari, per gli impegni in Comune e nella Città metropolitana, ha deciso di affidare il ruolo a Marchetti. Il Cdi decade a febbraio, resta in carica solo il presidente fino alla scadenza del mandato di Zedda. A marzo ci sarà quindi il rinnovo di tutti gli altri consiglieri e dell’attuale Sovrintendente.

Marchetti, 85 anni, ha un lungo passato al palazzo di Giustizia nel ruolo di magistrato ed e stato già componente del Cdi di via Sant’Alenixedda.

“Una persona che oltre a possedere una elevata competenza ha un’altissima qualificazione sia amministrativa che contabile e un’importante esperienza ai vertici di organi statali di livello costituzionale. Può assicurare alla Fondazione non solo una conduzione improntata a regole di buona e trasparente gestione, ma anche un collegamento organico con il governo della città e della Regione”.

