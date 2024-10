La Torres fa ripartire la corsa verso la promozione in Serie B. Gli uomini di Alfonso Greco hanno superato il Pontedera al termine di una rimonta epica siglata da Diakite (doppietta) e Mastinu.

La Torres ha dovuto faticare più del dovuto. I toscani sono andati presto in vantaggio ma si sono ritrovati anche sotto di un uomo per l’espulsione di Martinelli. Il pari di Diakite sembrava il preludio ad una goleada e invece a inizio ripresa è arrivato il 2-1 dei padroni di casa.

La reazione dei sassaresi è stata rabbiosa. Dopo appena due minuti, Mastinu ha ristabilito la parità. Poi una serie di occasioni finché Diakite, devastante, non ha siglato il gol vittoria.

Ora i rossoblù sono secondi con 18 punti nel girone B della Serie C. Si tratta della quarta vittoria in cinque trasferte, ruolino di marcia che dimostra come (finora) la Torres si esprima meglio fuori dalla Sardegna che tra le mura amiche.

