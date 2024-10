Giornata di relax per i giocatori del Cagliari, che torneranno ad allenarsi martedì 15 ottobre per preparare il confronto col Torino di domenica 18. E così il trequartista Nicolas Viola ne ha approfittato per qualche ora di relax lontano dalla città.

Il rossoblù ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui ha testimoniato una mini vacanza al mare a Carloforte. Una giornata rigenerante prima di tornare a faticare sui campi da calcio.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it