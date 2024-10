Fuoco nella notte a Sassari, dove sono andate afuoco tre auto in due distinti incendi. Il primo ha visto i Vigili del fuoco intervenire intorno alle 23.30 in via Rizzeddu, con le fiamme che hanno divorato una Mercedes Classe C andata nella parte posteriore e negli interni.

Il secondo incendio all’01.30 in Via Gorizia, lambendo due autovetture: una Fiat Idea e una Ford Fiesta parcheggiate l’una dietro l’altra. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco, in entrambi gli episodi, ha fatto sì che i danni si limitassero alle sole vetture coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it