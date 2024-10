Gli insegnanti di ruolo possono ora accedere alla Carta Docente per l’anno scolastico 2024. Con il contributo di 500 euro previsto si potranno acquistare libri, riviste, biglietti per musei, eventi culturali, teatro e cinema, oltre alla possibilità di iscriversi a corsi di laurea, master universitari o ad attività di aggiornamento e formazione presso enti qualificati o accreditati dal Ministero dell’Istruzione.

Nonostante l’importanza del contributo per migliorare la qualità della didattica, gli insegnanti precari restano esclusi dal bonus. Per loro la possibilità di accedere ai fondi si limita a quanto eventualmente avanzato dallo scorso anno, quando, in via eccezionale, la Carta Docente era stata estesa anche a questa categoria.

