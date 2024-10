In casa a Sarule con 4 tonnellate di marijuana conservati in circa 482 sacchi. Venerdì scorso i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Ottana e delle Stazioni di Sarule e Orotelli, con l’ausilio specialistico dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e di una unità cinofila, hanno arrestato un 37enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana.

Il risultato è frutto dei quotidiani servizi di controllo del territorio e delle osservazioni a distanza eseguite dai Carabinieri, sia nelle campagne della giurisdizione che nei centri abitati. Azioni compiute dai militari dall’articolazione territoriale e dallo Squadrone Cacciatori, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea.

L’ingente quantitativo di marijuana, per la precisione pari a 3.717 chilogrammi, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato una quantità incalcolabile di svariati milioni di euro. L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Nuoro che ha disposto i domiciliari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it