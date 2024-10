Ieri nell’aula in cui si è riunito il Consiglio Comunale, Massimo Zedda ha esposto le sue dichiarazioni programmatiche.

Tanti i punti cruciali toccati, dall’ex carcere di Buoncammino fino allo sport con il tema del nuovo stadio del Cagliari che resta al centro dei discorsi.

“Una città che voglia guardare al futuro deve coinvolgere, attivamente, la sua cittadinanza nella costruzione di un ambiente urbano più inclusivo e sostenibile” ha sintetizzato il sindaco.

Sull’ex carcere, il sindaco ha specificato che verrà chiesta l’apertura di un tavolo con la regione, poi si è soffermato sulla partecipazione della comunità: “Attraverso politiche di rigenerazione urbana promozione della partecipazione democratica e della comprensione interculturale, miglioramento dei servizi, delle infrastrutture e della qualità della vita. Vogliamo costruire una comunità più coesa, integrata e inclusiva”.

Per quanto riguarda lo sport non si è parlato solo dello stadio, focalizzandosi anche sull’ “individuazione delle fonti di finanziamento per il Palazzo dello Sport” e sulla “sulla valorizzazione del territorio circostante relativo alla realizzazione del nuovo stadio a Sant’Elia”.

L’attenzione si è spostata anche sugli aspetti culturali, con la volontà di valorizzare il ruolo turistico di Cagliari, sfruttando il suo patrimonio, la sua arte e gli eventi per attrarre nuovi visitatori.

Infine, si è parlato anche del traffico e della necessità di continuare con la linea verde in città, promuovendo la mobilità alternativa e piste ciclabili.

