Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter con un passato nel Cagliari da cui ha avuto avvio la sua grandiosa carriera, ha espresso dolci parole in ricordo di Rombo di Tuono Gigi Riva nell’intervista rilasciata a Matteo Caccia.

“Nel modo in cui interpretava la vita, nel regalarsi e non vendersi, è stato il mio maestro. Ho stimato il giocatore, era un gigante. La sua immagine l’ha sempre tenuta per sé o data a chi voleva lui. Per questo è stato così amato a Cagliari, era il più sardo dei sardi“, ha dichiarato il centrocampista sardo.

Infine un passaggio sul suo addio ai rossoblù: “La narrazione di quando sono andato via da Cagliari è stata distorta, mi spiace sia stata raccontata in maniera sbagliata. Per me Cagliari è il mio sangue, stavo lasciando casa, amici e parenti, ma ero felice di fare uno step ulteriore”.

