La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di assoluzione per i 22 imputati che, nel 2018 durante le esequie del professor Giampiero Todini, avevano infranto la legge Scelba facendo il saluto fascista all’esterno della chiesa di San Giuseppe.

Il giudice Sergio De Luca, nel 2021, assolse in primo grado gli imputati poiché al fatto non sussisteva reato, ma il pm Paolo Piras fece ricorso chiedendo 2 mesi e 200 euro di multa per ciascuno.

Oggi la sentenza del giudice Salvatore Marinaro che conferma l’assoluzione come richiesto dagli avvocati difensori degli imputati.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it