Angelica Paola Ibba, meglio nota come “Angie“, è tra i 46 cantanti scelti per l’edizione di Sanremo Giovani 2024. Un bel salto per lei che da diversi anni, partendo da Uta, sta provando a farsi largo nel mondo della musica.

Nella sua giovane carriera ci sono le partecipazioni a “Ti lascio una canzone” e “The Voice of Italy“, fino a diventare una delle cantanti più seguite su Tik Tok dove è andata virale col brano “Frasi mai dette“. Di recente ha firmato un contratto con la Emi.

Al suo fianco c’è Steve Tarta, vero nome di Stefano Tartaglini, molto noto per le produzioni di diversi cantanti di Amici. Dopo il successo ottenuto sulle piattaforme social e di streaming, ora il tentativo di sbarcare sul palco dell’Ariston di Sanremo.

