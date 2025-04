Salmo: “Da sette mesi senza social, sono rinato”

Per tanto tempo, Salmo è stato uno dei personaggi più seguiti della scena musicale italiana. In particolare sui social, in un momento di massima esplosione delle piattaforme.

Intervistato da Sky nel corso del programma “Stories”, il rapper olbiese ha raccontato di aver cambiato totalmente la sua vita negli ultimi tempi. Complice un momento di sosta per organizzare nuovi eventi, registrare il nuovo album e lavorare alla serie tv Gangs Of Milano, ha deciso di liberarsi dei social. O almeno, di mettere in pausa il rapporto.

“Ho usufruito di Instagram per tanti anni e mi ha aiutato parecchio. Con le mie stron**te ho intrattenuto le persone. Mi hanno aiutato a tenere in hype il personaggio. Attualmente sono riuscito a uscirne, da sette mesi non uso più i social e sono rinato completamente, ed è incredibile come le persone mi chiedano come mai non posto più le storie piuttosto che chiedermi come sto. È una cosa malata”.

Una scelta del genere chiaramente incide tanto sulla sua carriera. “Se ti fermi sei perso, non ci sei più, non intrattieni più le persone, quindi piano piano vieni dimenticato. Ma non mi interessa nulla, va bene così”.

