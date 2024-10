Un’opera di solidarietà che avrà dei benefici tangibili sul reparto di Neonatologia dell’Aou di Sassari. Protagonisti l’Associazione sportiva dilettantistica Centro Storico Sassari e il gruppo de “Il Sassarese Medio“, che a giugno realizzarono la “Pasthidda di lu cori” (Partita del cuore) a Li Punti con l’intento di raccogliere fondi per un’opera di bene.

Il ricavato fu di 2380 euro, che sono stati convertiti in apparecchiature necessarie per il reparto di Terapia intensiva neonatale e Neonatologia.

Grazie a quella somma sono state acquistate sei bilance di precisione per dosare integratori e farmaci, un carrello di supporto, un’asciugatrice e una poltrona letto destinata ai genitori dei piccoli pazienti.

La consegna delle bilance e del carrello è avvenuta nei giorni scorsi, al primo piano del Materno infantile, in viale San Pietro (asciugatrice e poltrona arriveranno a novembre).

L’iniziativa di beneficenza, che ha visto scendere in campo giocatori della Serie D, Eccellenza e Promozione, ha coinvolto anche figure note come l’ex giocatore della Torres Calcio, Filippo Lora, e il pugile Tore Erittu. Il sostegno è arrivato non solo dagli sportivi ma anche da cittadini e aziende locali.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it