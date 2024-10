L’amministrazione comunale prosegue con i lavori di messa in sicurezza di alcuni punti critici delle mura storiche (e non solo) di Cagliari. In particolare, sono stati completati gli interventi in via Don Bosco e in via Cammino Nuovo.

La pioggia dei giorni scorsi ha rallentato l’asciugatura del cemento in via dei Genovesi, ma questa mattina, giovedì 17 ottobre 2024, sono state rimosse le transenne, ormai presenti da troppo tempo in un punto strategico del quartiere Castello.

“L’obiettivo è restituire alla città un patrimonio identitario di grande valore, finalmente liberato dalle transenne che ne oscuravano la bellezza. Ripristinare decoro e sicurezza alle nostre mura storiche non è solo un dovere, ma un atto d’amore verso la città” ha commentato l’assessore alla mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali, Yuri Marcialis.

