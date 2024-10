La pioggia è arrivata e ha ricoperto le strade di diversi territori della Sardegna. In particolare a Olbia, dove la città è stata invasa da un nubifragio piuttosto importante, come testimoniato dal meteorologo Matteo Tidili. Strade allagate, tombini saltati e tantissimi disagi.

Piogge abbondanti vengono segnalate anche in Barbagia e in Trexenta. In serata e durante le prime ore di venerdì 18 ottobre, tutta l’isola verrà investita dalla bassa pressione in arrivo dall’Africa. Previsti acquazzoni per tutto il weekend.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it