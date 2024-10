Sono programmati per lunedì 21 ottobre 2024 i lavori di ripristino dei punti luce nel Parco di Terramaini. L’intervento sarà svolto dai tecnici dell’impresa appaltatrice dell’area verde e, ieri, il Servizio Parchi del Comune di Cagliari ha provveduto a delimitare e interdire al transito parte del sentiero pedonale.

Tale provvedimento si è reso necessario a causa del malfunzionamento di diversi punti luce, che dovrebbero tornare in funzione nella stessa giornata di lunedì, anche se non sono stati riferiti tempi certi per la conclusione dei lavori.

