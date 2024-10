Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Torino, alla Unipol Domus.

Sulla squadra: “Ho una rosa che conosco sempre meglio, la sosta mi ha fatto concentrare meglio sui giocatori a disposizione e su come stanno in campo. Dobbiamo avere un gioco imprevedibile e continuo a lavorare nell’interpretazione dei ruoli”.

Sulla condizione fisica: “Sono tutti alla pari di condizione. Questo gruppo di partite tra Torino, Udinese e Bologna può dimostrare che la condizione sta migliorando per tutti, ci saranno dei cambi nelle tre partite e tutti saranno interessati in campo per trovare l’amalgama tecnica”.

Sulla partita: ” Il Cagliari ha le qualità per contrapporsi al Torino con convinzione, e questo vorrò vedere. Non c’è stata una svolta mentale, c’è un’abitudine al fare propria la nostra identità. Nascono gli automatismi dove agisci più velocemente”.

